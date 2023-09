Caetano Veloso chega a Salamanca para receber o título de doutor honoris causa

Caetano Veloso já está na cidade de Salamanca, na Espanha, onde receberá o título de doutor honoris causa concedido pela universidade local. A cerimônia de entrega do título será realizada nesta segunda-feira (4).



Em suas redes sociais, Caetano compartilhou um vídeo mostrando algumas partes da viagem de carro pela Espanha. Nas imagens, ele aparece parando em um posto de gasolina para comprar água e usar o banheiro.



A cerimônia terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Universidade de Salamanca, às 13h no horário do Brasil.