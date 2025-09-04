POTENCIAL CANCERÍGENO

Substância em esmaltes de gel é considerada tóxica e União Europeia proíbe venda

Ingrediente que atua para endurecer o esmalte e acelerar a secagem apresenta riscos à saúde reprodutiva

Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:49

Substância presente em esmaltes de gel foi considerada "tóxica para a reprodução" Crédito: dimid_86 | Shutterstock

Uma substância presente em esmaltes em gel foi classificada como tóxica pela Comissão Europeia e fez com que os produtos fossem banidos em toda a União Europeia a partir do início deste mês.

O ingrediente em questão é o óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina, conhecido como TPO, que atua como um fotoiniciador em contato com a luz UV ou LED e faz com o que o esmalte endureça e seque mais rápido.

De acordo com estudos, a substância pode trazer risco à saúde reprodutiva, além de alterações hormonais e impactos na fertilidade. Por isso, o TPO foi classificado como "tóxico para a reprodução" pela comissão.

Apesar do proibição da Europa, o produto segue liberado no Brasil e outros países como os Estados Unidos.

Potencial cancerígeno

A decisão do bloco de países aconteceu após um processo que começou em 2024. A substância foi classifacada como "CMR categoria 1B" por apresentar potencial carcinogênico, mutagênico ou tóxico para a reprodução, a partir de estudos feitos, em sua maioria, em animais.