Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Substância em esmaltes de gel é considerada tóxica e União Europeia proíbe venda

Ingrediente que atua para endurecer o esmalte e acelerar a secagem apresenta riscos à saúde reprodutiva

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:49

Sem os devidos cuidados, o esmalte pode se tornar um meio de contaminação (Imagem: dimid_86 | Shutterstock)
Substância presente em esmaltes de gel foi considerada "tóxica para a reprodução" Crédito: dimid_86 | Shutterstock

Uma substância presente em esmaltes em gel foi classificada como tóxica pela Comissão Europeia e fez com que os produtos fossem banidos em toda a União Europeia a partir do início deste mês.

O ingrediente em questão é o óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina, conhecido como TPO, que atua como um fotoiniciador em contato com a luz UV ou LED e faz com o que o esmalte endureça e seque mais rápido.

De acordo com estudos, a substância pode trazer risco à saúde reprodutiva, além de alterações hormonais e impactos na fertilidade. Por isso, o TPO foi classificado como "tóxico para a reprodução" pela comissão.

Apesar do proibição da Europa, o produto segue liberado no Brasil e outros países como os Estados Unidos.

Potencial cancerígeno

A decisão do bloco de países aconteceu após um processo que começou em 2024. A substância foi classifacada como "CMR categoria 1B" por apresentar potencial carcinogênico, mutagênico ou tóxico para a reprodução, a partir de estudos feitos, em sua maioria, em animais.

Os efeitos em humanos ainda não são considerados definitivos. No entanto, o TPO foi incluído na lista de produtos proibidos para cosméticos.

Leia mais

Imagem - Pequenos agricultores denunciam perdas de até R$ 8 mil após uso de agrotóxicos em drones

Pequenos agricultores denunciam perdas de até R$ 8 mil após uso de agrotóxicos em drones

Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Imagem - 6 itens de casa considerados tóxicos para os animais 

6 itens de casa considerados tóxicos para os animais 

Mais recentes

Imagem - Espanha supera EUA e se torna segundo destino do agro baiano em meio ao tarifaço

Espanha supera EUA e se torna segundo destino do agro baiano em meio ao tarifaço
Imagem - Ícone da moda italiana, estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos

Ícone da moda italiana, estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos
Imagem - Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua