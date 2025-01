ACIDENTE

Caixas-pretas de avião que caiu em Washington são encontradas

Choque entre jato e helicóptero militar matou 67 pessoas

O gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, chamados popularmente de caixas-pretas, do avião da American Airlines que colidiu com um helicóptero na noite de quarta-feira (29) foram recuperados, informou o National Transportation Safety Board à CNN.>

Mergulhadores vasculharam todas as áreas acessíveis do local do acidente no Rio Potomac em Washington nesta quinta-feira (30), de acordo com uma publicação do Corpo de Bombeiros local. >