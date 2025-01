ACIDENTE

Vídeo mostra colisão no ar entre avião comercial e helicóptero militar nos EUA

Aeronaves caíram em rio após choque e resgate está atuando

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 08:53

Vídeo mostra choque de avião com helicóptero Crédito: Reprodução

Imagens mostram momento da colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, D.C., nos EUA, na noite da quarta-feira (29). >

Segundo as autoridades, o jato comercial, um Bombardier CRJ700 da American Airlines, transportava 64 passageiros e quatro tripulantes. O helicóptero, modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, estava com três soldados a bordo e realizava um voo de treinamento, de acordo com o Exército dos Estados Unidos.>

A colisão aconteceu quando o avião estava a poucos metros da pista, prestes a pousar, nas proximidades do aeroporto Nacional Ronald Reagan, perto do rio Potomac. A American Airlines confirmou que a aeronave envolvida no acidente era de sua frota e que o voo havia partido de Wichita, Kansas, com destino a Washington.>

Equipes de emergência foram enviadas ao local e, até o momento, a imprensa americana reporta que pelo menos 19 corpos foram resgatados. Após o acidente, todos os pousos e decolagens no aeroporto foram suspensos. O terminal fica a apenas 6 km da Casa Branca, no centro de Washington.>

O governo dos Estados Unidos informou que o presidente Donald Trump foi notificado sobre o ocorrido e está acompanhando de perto as operações de resgate.>

Resgate continua>

Membros da comunidade de patinação artística estavam a bordo do avião, segundo a imprensa dos EUA. "Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações", diz comunicado da US Figure Skating.>

Entre as vítimas estavam os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, que foram encontrados próximos ao avião, conforme informaram agências russas.>