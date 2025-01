TRAGÉDIA

Campeões de patinação artística estão entre as vítimas de acidente aéreo nos EUA

Avião se chocou no ar com helicóptero e aeronaves caíram em água de rio

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 08:13

Evgenia Chichkova e Vadim Naumov Crédito: REproduçaõ

Membros da comunidade de patinação artística estavam a bordo do avião de passageiros que caiu na quarta-feira (29) à noite em Washington após colidir com um helicóptero militar, segundo a imprensa dos EUA. "Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações", diz comunicado da US Figure Skating.>

Entre as vítimas estavam os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, que foram encontrados próximos ao avião, conforme informaram agências russas.>

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, quando um avião da American Airlines, com 64 pessoas a bordo, se chocou contra o helicóptero de uso militar e caiu no rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington D.C. A Administração Federal de Aviação confirmou que o voo 5342 da American Eagle, que seguia de Wichita, Kansas, colidiu no ar com um helicóptero enquanto se aproximava do aeroporto. Vídeos nas redes sociais capturaram o momento da colisão. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou em coletiva na madrugada de quinta-feira: "As duas aeronaves estão na água.">

A American Airlines informou que o avião, que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, estava prestes a aterrissar quando ocorreu o acidente. O CEO da empresa, Robert Isom, expressou "profundo pesar" em vídeo divulgado pela companhia.>

O helicóptero envolvido era um modelo Black Hawk, com três militares a bordo. A aeronave estava em um "voo de treinamento", conforme mencionado por um porta-voz militar nas redes sociais.>

As autoridades de aviação civil não confirmaram o número de vítimas, mas fontes anônimas citadas pelo Washington Post indicaram que a polícia iniciou a remoção de corpos do rio Potomac. A polícia de Washington, por sua vez, afirmou que "não há informação confirmada sobre vítimas" até o momento.>

A CBS News informou que, de acordo com uma autoridade policial, "pelo menos 18 corpos foram recuperados", enquanto a NBC relatou que "mais de 12" corpos haviam sido encontrados, com base em fontes familiares.>

Uma testemunha, Ari Schulman, contou à CNN que estava dirigindo para casa quando viu "um fluxo de faíscas" saindo do avião após a colisão. "Inicialmente, eu vi o avião e parecia estar normal. Estava no ponto de aterrissagem", relatou. "Três segundos depois, estava completamente inclinado para a direita... Eu consegui ver a parte inferior, iluminada com um amarelo muito brilhante, e havia um fluxo de faíscas embaixo dele.">

Devido ao acidente, o aeroporto Ronald Reagan suspendeu todos os pousos e decolagens. O presidente Donald Trump, em um comunicado, declarou: "Que Deus os abençoe." Mais tarde, em sua plataforma Truth, ele escreveu que o acidente "deveria ter sido evitado", questionando a atuação da torre de controle e afirmando: "Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada.">