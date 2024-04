"ODIAVA AQUELE CACHORRO"

Candidata cotada para ser vice de Trump assassinou a tiros o próprio cão

Governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem revelou em livro como abateu a cachorrinha Cricket

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, cotada para ser vice de Donald Trump na disputa pela Casa Branca, revelou ter abatido o próprio cachorro, a filhote Cricket, de 14 meses. A informação está descrita no próximo livro da política, que será publicado na próxima semana. As informações foram divulgadas pelo g1.