Carnaval com data fixa? Proposta de Papa Francisco pode mudar o feriado

Data da festa é ligada ao período de Páscoa, mas entendimento da igreja pode mudar

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 13:00

Multidão no Carnaval de Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque

A data do Carnaval varia a cada ano, mas um anúncio recente do Papa Francisco pode definir uma data fixa para a Páscoa, e, consequentemente, para a folia, que ocorre sempre 47 dias antes da celebração católica.>

O período do Carnaval está diretamento ligada à Páscoa, data definida pela Igreja Católica como o primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera. Isso faz com que o Carnaval, celebrado 47 dias antes da Páscoa, caia sempre em uma terça-feira, 40 dias antes do Domingo de Ramos. Esse cálculo, que remonta ao Primeiro Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., é baseado em eventos astronômicos e no calendário. >

No entanto, em um pronunciamento recente, o Papa Francisco afirmou que a Igreja Católica estaria aberta a adotar uma data fixa para a Páscoa, uma medida que poderia unificar a celebração religiosa, que atualmente pode variar dependendo de qual calendário – juliano ou gregoriano – é seguido pelas diferentes igrejas. O papa sugeriu que a escolha de uma data comum para a Páscoa seria um passo significativo para promover a união entre os cristãos.>

No último sábado, durante a missa de encerramento da semana de oração pela união dos cristãos, Francisco destacou que, em 2025, a Páscoa será celebrada na mesma data tanto nos calendários gregoriano quanto juliano, coincidindo com o aniversário de 1.700 anos do Concílio de Niceia. Ele pediu que essa coincidência servisse como um lembrete para que os cristãos busquem, finalmente, uma data comum para a celebração da Páscoa, buscando a unidade. >

Essa proposta surge diante das diferenças que ainda existem entre as datas de celebração da Páscoa, causadas pela utilização dos calendários diferentes, que podem resultar em semanas de variação entre as datas, impactando também o calendário do Carnaval.>

