TRAGÉDIA

Carro sai da pista e mata três pessoas em rali; entre as vítimas estão dois irmãos

Ao todo, 12 pessoas foram afetadas pelo acidente; testemunhas que presenciaram a cena chegaram a passar mal

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 14:17

Carro sai da pista e mata três pessoas em rali; entre as vítimas estão dois irmãos Crédito: Reprodução/X

Três pessoas morreram após serem atingidas por um carro que saiu da pista durante um rali automobilístico, durante um rali na França neste sábado (26). De acordo com as autoridades francesas, ao todo, 12 pessoas foram afetadas pelo acidente. A prefeitura de Ambert informou às agências internacionais que as vítimas assistiam à corrida, nas proximidades da cidade, na província de Puy-de-Dôme, quando o carro perdeu o controle. O piloto do carro envolvido no acidente, de 22 anos, e a copiloto, de 51 anos, foram hospitalizados, mas estão fora de perigo. O acidente ocorreu, por volta das 10h no horário local e às 5h no horário de Brasília. >

Duas das vítimas morreram no local, e um terceiro espectador não resistiu aos ferimentos graves e morreu no hospital, segundo autoridades francesas. Entre os mortos estão dois irmãos, de 70 e 60 anos, e um homem de 44 anos, segundo o Ministério Público francês, que abriu uma investigação sobre o acidente. As informações iniciais dão conta de que as vítimas fatais estavam em uma área de “fitas vermelhas”, que normalmente indicam zonas proibidas ao público. As áreas para espectadores são indicadas com fitas verdes, explicou a prefeitura.>

Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito de Puy-de-Dôme, Joël Mathurin, informou que "uma dúzia de pessoas foi envolvida" no acidente. Ele foi ao local do rali para prestar apoio às vítimas do acidente. Em comunicado, a prefeitura de Puy-de-Dôme chamou o acidente de "tragédia" e afirmou estar prestando atendimento às vítimas. >