Casal que se conheceu após morte dos cônjuges celebra casamento com arco-íris duplo

Os dois ficaram viúvos no mesmo ano, e se conheceram por conta de grupo de aconselhamento

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 14:30

Michelle e Scott Ellermets Crédito: Chelsea Schaefer Photography

Um casal que teve o casamento no início deste mês viu o momento ficar ainda mais especial quando arco-íris duplo apareceu no céu. O momento raro teve um significado diferente para eles, já que os dois se apaixonaram depois de ficarem viúvos no mesmo ano. Um vídeo com o momento viralizou nas redes sociais.

Michelle e Scott Ellermets, de 50 e 59 anos, se casaram no dia 7 de setembro nas Outer Banks, na Carolina do Norte (EUA). A fotógrafa Chelsea Schaefer foi quem compartilhou as imagens, cerca de uma semana depois, da celebração.

Além da beleza do momento, o que atraiu as mais de 4 milhões de pessoas que curtiram o vídeo foi a história do casal. Michelle e Scott se conheceram em 2023, depois da morte dos respectivos cônjuges.

Michelle perdeu o marido Jonathan, com quem foi casada por mais de 23 anos, quando ele sofreu um ataque cardíaco no início do ano passado. Scott viu a esposa Lisa falecer após uma longa doença, em junho do mesmo ano, depois de 29 anos casados.

No final de 2023, ainda vivendo o luto, Scott se uniu a um grupo de apoio em Washington - e foi onde conheceu Michelle, revelou Scott no programa Good Morning America. “Entrei em um site de viúvos no Facebook e vi que uma das participantes era amiga da minha irmã. Aconteceu de ser Michelle”, diz ele, que mandou uma mensagem para ela.

A partir daí, os dois iniciaram um diálogo e a proximidade foi aumentando e não demorou para a amizade virar amor. Os dois descobriram que além da vivência do luto, tinham mais coisas em comum e, o mais importante, gostavam da companhia um do outro.

Logo eles resolveram casar. "Na nossa idade, quando você sabe, você sabe. Não queremos perder tempo", disse Michelle. "A morte dos nossos cônjuges nos ensinou a valorizar cada dia e não contar com o amanhã", acrescenta Scott.