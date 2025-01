DEEPSEEK

'ChatGPT' da China é lançado, vai para o topo de lojas e assusta techs

Modelo combina baixo custo com alta performance; ações de empresas rivais caíram



Carol Neves

Estadão

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:37

Deepseek Crédito: Reprodução

A startup chinesa DeepSeek lançou um chatbot de inteligência artificial (IA) generativa que se compara aos modelos da OpenAI, e até supera alguns deles em desempenho, apesar de usar recursos mais limitados e chips menos avançados. O sucesso foi imediato: os modelos R1 e V3 levaram a DeepSeek ao topo da Apple App Store no fim de semana, além de conquistarem posições de destaque em rankings de IA. >

De acordo com a empresa, o custo de treinamento do modelo R1 foi de US$ 5,6 milhões, um valor consideravelmente inferior aos US$ 100 milhões a US$ 1 bilhão mencionados pelo CEO da Anthropic, rival americana, para o desenvolvimento de um modelo similar. Recentemente, a OpenAI e a Oracle anunciaram investimentos bilionários na iniciativa Stargate, que visa fortalecer o setor de IA nos EUA.>

A DeepSeek também revelou em um relatório técnico que usou um cluster de mais de 2 mil chips Nvidia para treinar seu modelo V3, uma quantidade bem menor do que os milhares de chips normalmente necessários para modelos de tamanho semelhante. Além disso, os chips utilizados pela empresa são menos avançados do que os de seus concorrentes, devido às sanções crescentes dos EUA sobre exportações de semicondutores para a China.>

Essa ascensão rápida e impressionante do novo modelo chinês, que combina baixo custo com alta performance, gerou uma onda de inquietação no setor de tecnologia global. Na Ásia, o impacto foi imediato: o SoftBank, banco japonês envolvido no projeto Stargate dos EUA, sofreu uma queda de 8%, o que afetou a Bolsa de Tóquio, que terminou com uma perda de quase 1%. Na Europa, os índices acionários também enfrentaram pressão devido à queda das ações de tecnologia, e em Wall Street, o Nasdaq futuro perdeu mais de 4%, enquanto o índice de volatilidade VIX subiu 47%, refletindo o aumento da preocupação no mercado.>

Analistas consultados pelo Wall Street Journal levantam dúvidas sobre os altos investimentos das big techs americanas no desenvolvimento de IA, questionando a real necessidade desses gastos em comparação com os modelos de baixo custo e alto desempenho como o da DeepSeek, além de desafiar a valorização das ações das fabricantes de chips.>

Impacto>

O aplicativo alcançou o primeiro lugar nas listas de downloads das lojas da Apple tanto nos Estados Unidos quanto na China nesta segunda-feira (27), impactando significativamente o mercado de tecnologia. Em reação, as ações de grandes empresas americanas caíram: a Nvidia recuou 6,9% nas negociações de pré-abertura, enquanto a AMD e a Micron Technology perderam 3,7% e 6,4%, respectivamente. >