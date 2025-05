PERIGO À VISTA

Chile emite alerta de tsunami após terremoto e pede a moradores da costa sul que deixem suas casas

Tremor de magnitude 7,5 ser registrado no extremo sul do país nesta sexta-feira (2)

O Chile emitiu um alerta de tsunami após um tremor de magnitude 7,5 ser registrado no extremo sul do país nesta sexta-feira (2). O terremoto também foi sentido no sul da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (EUA). Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o tremor foi registrado às 8h58 (horário local) 218 km ao sul de Puerto Williams, cidade da região de Magallanes. O fenômeno foi registrado no mar, a 10 km de profundidade. O tremor foi na região da passagem de Drake, entre o Cabo Horn e a Antártica. O Cabo Horn é o ponto mais extremo ao sul do continente americano. >