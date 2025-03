SE CANDIDATARIA?

Cidade remota oferece salário de R$ 2,46 milhões, aluguel e carro

Município tem apenas 500 habitantes e perderá seu único médico em maio

Já pensou se mudar para uma cidade com apenas 500 habitantes para ganhar um salário de R$ 2,46 milhões, aluguel "na faixa" e um carro? É isso que o município de Julia Creek, em Queensland, na Austrália, está oferecendo. O local está à procura de um novo médico, já que o único profissional do ramo irá se mudar.>

O salário de 680 mil dólares australianos é quase o dobro do que um médico de família ganharia na capital do estado, Brisbane. A questão é que Brisbane fica a 17 horas de carro. A cidade grande mais próxima, Townsville, fica a sete horas. Outra "pegadinha" de Julia Creek é o calor escaldante. Isso sem falar nos insetos tropicais.>

"Minha sogra me enviou um link para esta notícia dizendo, 'o emprego de meio milhão de dólares que ninguém quer'”, disse Louws, à agência de notícias AP. “Meu primeiro pensamento quando vi e olhei para ele foi, onde fica Julia Creek?", revelou. Antes de ele chegar lá, a cidade não tinha um médico permanente há 15 anos, com profissionais visitantes aparecendo para estadias curtas. >

Julia Creek é uma cidade rural, e o hospital mais próximo fica a quase três horas de carro. Quando Louws estava no cargo há seis meses, disse que conhecia "nove em cada 10" pessoas na cidade pelo nome. "É como voltar no tempo cerca de 60 anos. Todo mundo conhece todo mundo". As inscrições para seu posto fecham no domingo.>