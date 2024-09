ELEIÇÕES

Com números estagnados, Kamala Harris tenta conter crescimento de Trump

Após ter surfado na onda do entusiasmo, a campanha de Kamala Harris estagnou e ela tem 54 dias para conter o crescimento de Donald Trump nas pesquisas. Nas últimas três semanas, o republicano vem tirando a diferença, principalmente após a desistência do candidato independente Robert Kennedy (RFK), que apoiou Trump.

Pesquisa do instituto Marist para a National Public Radio (NPR) e a PBS News, divulgada na terça-feira, mostra Kamala ainda à frente, com 1 ponto porcentual. Mas Trump já ultrapassou a democrata entre os eleitores independentes (49% a 46%) e latinos (48% a 37%) - um aumento de 14 e 19 pontos porcentuais, respectivamente.

"Embora a disputa continue apertada, Trump está aumentando suas chances de vitória", disse James Johnson, um dos diretores do instituto J.L. Partners, que também credita o crescimento do republicano à saída de RFK da disputa.

Em 43 Estados, porém, a eleição já está praticamente definida - a diferença entre um candidato e outro é de 10 pontos porcentuais ou mais. Esse cenário faz com que apenas 7 Estados tenham uma verdadeira disputa: os 3 do Meio-Oeste, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, e os 4 do chamado "Cinturão do Sol", Nevada, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte.