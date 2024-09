ÁREA DE CONFLITO

Coreia do Norte volta a lançar balões com lixo pela fronteira, afirma Seul

O Estado-Maior Conjunto disse que a Coreia do Norte lançou cerca de 420 balões desde a noite de quarta

Estadão

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 15:53

Imagens mostram balões com dejetos enviados à Coreia do Sul Crédito: Reprodução/Yonhap News

A Coreia do Norte está enviando mais balões carregados de lixo em direção à Coreia do Sul, disseram autoridades nesta quinta-feira, 5, no mais recente episódio ao estilo de Guerra Fria entre os rivais. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detectado balões lançados da Coreia do Norte na manhã desta quinta-feira, após lançamentos na noite anterior. Segundo eles, o Norte voltou a soltar balões na noite de quinta-feira.

Desde maio, a Coreia do Norte enviou milhares de balões em direção à Coreia do Sul para despejar substâncias como papéis de lixo, retalhos de pano, pontas de cigarro e até esterco, como retaliação contra ativistas civis sul-coreanos que lançam folhetos de propaganda anti-Coreia do Norte pela fronteira. A Coreia do Norte é extremamente sensível a qualquer crítica externa à sua liderança autoritária e ao seu líder da terceira geração, Kim Jong Un.

O Estado-Maior Conjunto disse que a Coreia do Norte lançou cerca de 420 balões desde a noite de quarta-feira até a manhã de quinta-feira e que cerca de 20 deles foram encontrados até agora na capital sul-coreana, Seul, e na província vizinha de Gyeonggi Eles disseram que os balões que caíram estavam cheios de resíduos de papel, garrafas plásticas e outros tipos de lixo, mas não continham materiais perigosos.

O Estado-Maior Conjunto informou que a Coreia do Norte lançou outro conjunto de balões em dois eventos separados na quinta-feira. As autoridades aconselharam as pessoas a notificarem a polícia ou o exército se encontrarem balões caídos - também recomendaram não tocarem neles. Nenhum dano significativo foi relatado imediatamente.

Um fotojornalista da Associated Press avistou vários conjuntos de balões brancos, que estavam amarrados em pares, flutuando acima da área fronteiriça intercoreana a partir de um observatório na cidade sul-coreana de Paju, na manhã desta quinta-feira.

O governo da cidade de Seul emitiu alertas por mensagem de texto na noite de quarta-feira, 4, à medida que os balões norte-coreanos começaram a aparecer sobre o território sul-coreano, aconselhando as pessoas a permanecerem em ambientes fechados e a tomarem cuidado com objetos caindo do céu.

O lixo carregado por pelo menos um balão norte-coreano caiu no complexo presidencial sul-coreano em julho, levantando preocupações sobre a vulnerabilidade das instalações-chave sul-coreanas. As autoridades disseram que o balão não continha material perigoso e ninguém se feriu.