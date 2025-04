PROFANAÇÃO DE CADÁVER

Coveiro preso por desenterrar bebê e arremessar caixão morro abaixo

Corpo estava sepultado havia mais de 40 anos

Segundo o Departamento do Xerife do Condado de Cabell, Fortner acidentalmente atingiu um caixão de 1982 contendo os restos de uma criança de poucos meses. Em vez de notificar as autoridades, o homem deliberadamente arremessou o caixão de um morro, fazendo com que a tampa se abrisse durante a queda e espalhasse os ossos pela grama. "É preciso ser muito doente para profanar um túmulo e violar um corpo", declarou o xerife Doug Adams à emissora WSAZ. >