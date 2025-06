ÁFRICA DO SUL

Crianças ficam feridas após serem arremessadas de castelo inflável em festa escolar

Equipamento subiu a 12 metros com rajada de vento; alunos caíram e sofreram fraturas

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2025 às 09:46

Acidente com castelo inflável Crédito: Reprodução

Dois alunos da escola Protearif Laerskool, em Krugersdorp, na África do Sul, ficaram seriamente feridos após um castelo inflável ser lançado ao ar por uma rajada de vento durante um evento de arrecadação de fundos realizado no sábado, 31 de maio. Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, o brinquedo teria atingido uma altura de aproximadamente 12 metros — equivalente a um prédio de três andares — antes de despencar, com as crianças caindo junto.>

De acordo com relatos do jornal britânico, uma das crianças sofreu uma fratura no crânio e a outra quebrou o braço. Registros em vídeo feitos durante o evento indicam que o inflável pode não ter sido corretamente fixado ao solo, o que teria contribuído para o acidente.>

Pais que acompanhavam a atividade tentaram agir rapidamente e formaram uma espécie de “colchão humano” na tentativa de amortecer a queda das vítimas. Apesar do esforço, os ferimentos foram considerados graves.>

As duas crianças foram socorridas e levadas imediatamente ao hospital. Em comunicado publicado pela escola em sua página no Facebook, foi informado que o aluno com fratura no braço teve alta no mesmo dia do acidente. Já a criança com lesão craniana permaneceu internada até terça-feira (3), quando recebeu alta médica.>

Ambas estão recebendo acompanhamento psicológico, medida que também foi estendida a colegas que testemunharam o episódio.>