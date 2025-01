PARIS

De mudança: Mona Lisa ganhará sala própria no Louvre

Quadro mais famoso do mundo terá espaço exclusivo

Tharsila Prates

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 23:18

Há 1 ano ativistas atiravam sopa na Mona Lisa Crédito: Reprodução

O quadro mais famoso do mundo - obra de Leonardo da Vinci - vai para uma nova sala do Louvre. A Mona Lisa ganhará um espaço exclusivo, com acesso autônomo no museu e ingresso próprio. As mudanças foram anunciadas pelo presidente francês, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (28).>

“O maior museu do mundo vive um fim de ciclo (...) Mudanças fundamentais e investimentos de longo prazo são necessários para um novo renascimento do Louvre”, afirmou Macron à AFP, com a obra de Leonardo da Vinci ao fundo.>

A preocupação com o museu, situado às margens do Sena em Paris, aumentou desde 13 de janeiro, quando sua diretora e presidente, Laurence des Cars, enviou uma nota à ministra da Cultura, Rachida Dati, para alertar sobre seu estado.>

Entre os problemas estão a “multiplicação de defeitos em espaços às vezes muito degradados”, “equipamentos técnicos obsoletos” e “oscilações de temperatura” que afetam a conservação das obras.>

As mudanças, incluindo a construção de uma nova entrada, não são para já, e a grande questão é como serão financiadas, já que o contexto é de redução da dívida e déficit públicos. “Todas as obras da nova entrada serão financiadas com os recursos próprios do museu, a venda de ingressos, o mecenato e a licença do Louvre Abu Dhabi, sem onerar o contribuinte”, explicou Macron.>