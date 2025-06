DESASTRE

Deslizamento deixa 10 mortos, além de feridos e desaparecidos na Colômbia

Equipes de resgate seguem nas buscas por desaparecidos

Um deslizamento de terra ocorrido na cidade de Bello, na Colômbia, causou a morte de pelo menos 10 pessoas, de acordo com informações divulgadas por autoridades do país na terça-feira (24).>

O desastre natural deixou ainda cerca de 15 feridos e outras 15 pessoas continuam sem localização confirmada. A ocorrência aconteceu durante a manhã, mas as operações de evacuação de moradores em áreas de risco seguiram ao longo do dia.>

Grupos de resgate, com o apoio de voluntários da própria comunidade, foram acionados para auxiliar nas buscas por vítimas e prestar socorro imediato. As autoridades instalaram abrigos emergenciais em pontos como escolas e centros comunitários para acolher as famílias desalojadas.>