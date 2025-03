ORIENTE MÉDIO

Preso por Israel, diretor palestino vencedor do Oscar é libertado

Defesa diz que Hamda Ballal foi agredido

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:16

Yuval Abraham e Hamdan Ballal, diretores de 'Sem Chão'. Crédito: Oscar Aguila / The Academy

O diretor palestino Hamdan Ballal, co-criador do documentário "No Other Land" (Sem Chão, em português), vencedor do Oscar, foi libertado após ser preso e agredido por soldados israelenses. A informação foi divulgada por seu colega de produção, o jornalista israelense Yuval Abraham, que acompanhou o caso nas redes sociais. >

Em uma publicação recente, Abraham relatou: "Depois de ficar algemado a noite toda e espancado em uma base militar, Hamdan Ballal agora está livre e prestes a voltar para casa com sua família". Segundo ele, o cineasta foi "algemado e vendado" durante a detenção e agredido por militares.>

Em postagem anterior, Abraham havia detalhado: "Após o ataque, Hamdan foi algemado e vendado a noite toda em uma base do exército enquanto dois soldados o espancavam no chão, disse sua advogada Leah Tsemel depois de falar com ele agora há pouco. Ele ainda está detido na delegacia de polícia de Kiryat Arba".>

Contexto da prisão>

Ballal estava entre três palestinos detidos após um confronto em que colonos israelenses e soldados intervieram. O exército israelense afirmou que os militares agiram após palestinos atirarem pedras contra veículos de cidadãos israelenses. No entanto, Abraham contestou a versão oficial, alegando que Ballal foi "agredido e espancado" por colonos antes de ser levado por soldados, que invadiram a ambulância que o socorria.>

"Um grupo de colonos israelenses lincharam Hamdan Ballal, co-diretor do nosso filme 'No Other Land'. Eles bateram nele e o deixaram com lesões na cabeça e no estômago, com sangramento. Os soldados ainda invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram", escreveu Abraham.>

Testemunhas relataram a agências de notícias que o incidente ocorreu durante uma disputa envolvendo colonos que tentavam roubar ovelhas de agricultores palestinos em Susiya, na Cisjordânia ocupada. O prefeito local, Jihad Nawajaa, informou que oito palestinos ficaram feridos.>

Ballal participava de uma reunião para o iftar (quebra do jejum do Ramadã) quando foi atacado.>

Sobre o documentário>

"No Other Land" retrata a destruição de comunidades palestinas em Masafer Yatta, na Cisjordânia, e a parceria entre o ativista Basel Adra e o jornalista Yuval Abraham. O filme, dirigido por Abraham, Adra, Ballal e Rachel Szor, denuncia a pressão militar israelense sobre vilarejos palestinos.>

Ao receber o Oscar, a equipe do documentário fez um apelo: "Pedimos ao mundo que tome medidas sérias para pôr fim à injustiça e à limpeza étnica do povo palestino".>