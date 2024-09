INVESTIGAÇÃO

Diretora da maior prisão do Equador é morta a tiros em Guayaquil

A diretora da Penitenciária do Litoral, uma prisão em Guayaquil que é a maior do Equador e palco dos piores assassinatos de presos, foi assassinada nesta quinta-feira, 12, em um ataque armado, quando dirigia por uma estrada próxima à prisão, informou o Serviço Nacional de Atendimento às Pessoas Privadas de Liberdade (Snai), o órgão responsável pelas prisões no Equador.