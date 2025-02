AMEAÇA À SAÚDE PÚBLICA

Doença misteriosa que mata em 48 horas deixa 53 mortos em país na África; veja sintomas

Taxa de mortalidade da doença desconhecida é de 12,3%, segundo a Organização Mundial de Saúde

Uma doença misteriosa foi responsável por matar mais de 50 pessoas na República Democrática do Congo (RDC), no continente africano. O que mais tem chamado a atenção das autoridades da saúde é o intervalo entre o início dos sintomas e a morte: 48 horas, na maioria dos casos. As mortes foram registradas entre os dias 10 e 13 de janeiro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve o surto como “uma ameaça significativa à saúde pública”. >