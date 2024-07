MUDANÇA DE TOM

Eleições EUA: Campanha de Biden suspende declarações e anúncios contra Trump após atentado

A campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu suspender as declarações políticas e anúncios contra o ex-presidente Donald Trump, de acordo com relatos da imprensa americana. A decisão ocorre após o republicano ter sido alvo de um atentado durante comício ontem, na Pensilvânia, nos EUA.