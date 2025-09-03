Elevador descarrila e mata 15 pessoas em Lisboa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:07
Ao menos 15 pessoas morreram na tarde desta quarta-feira (3), no horário de Brasília, após o Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Lisboa, descarrilar. Outras 18 ficaram feridas, sendo cinco delas em estado grave. Há estrangeiros entre as vítimas, mas a nacionalidade deles ainda não foi divulgada.
De acordo com o jornal português Público, um cabo de segurança do elevador quebrou. O equipamento faria a ligação entre as duas cabines. Testemunhas relataram que uma delas teria descido cerca de 1 metro até se chocar contra um prédio.
O acidente aconteceu às 18h08 (horário de Lisboa), próximo à Avenida da Liberdade, e o trânsito na região foi interrompido. O elevador liga a Praça dos Restauradores, na Cidade Baixa, ao Bairro Alto e transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano.
Foram mobilizados 62 socorristas e 22 viaturas ao local do acidente. Todos os corpos já teriam sido resgatados.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou o acidente na rede social: "É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso 'Elevador da Glória'. Os meus sentimentos com as famílias das vítimas", escreveu ela, em português.