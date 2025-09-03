Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elevador descarrila e mata 15 pessoas em Lisboa

Elevador da Glória é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:07

Elevador da Glória descarrila e vai parar em calçada
Elevador da Glória descarrila e vai parar em calçada Crédito: Reprodução/ X

Ao menos 15 pessoas morreram na tarde desta quarta-feira (3), no horário de Brasília, após o Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Lisboa, descarrilar. Outras 18 ficaram feridas, sendo cinco delas em estado grave. Há estrangeiros entre as vítimas, mas a nacionalidade deles ainda não foi divulgada.

De acordo com o jornal português Público, um cabo de segurança do elevador quebrou. O equipamento faria a ligação entre as duas cabines. Testemunhas relataram que uma delas teria descido cerca de 1 metro até se chocar contra um prédio.

O acidente aconteceu às 18h08 (horário de Lisboa), próximo à Avenida da Liberdade, e o trânsito na região foi interrompido. O elevador liga a Praça dos Restauradores, na Cidade Baixa, ao Bairro Alto e transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano.

Foram mobilizados 62 socorristas e 22 viaturas ao local do acidente. Todos os corpos já teriam sido resgatados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou o acidente na rede social: "É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso 'Elevador da Glória'. Os meus sentimentos com as famílias das vítimas", escreveu ela, em português.

Mais recentes

Imagem - Líder de torcida esconde bebê morto em armário e causa revolta: 'Deixem na prisão para sempre'

Líder de torcida esconde bebê morto em armário e causa revolta: 'Deixem na prisão para sempre'
Imagem - Microfone capta conversa inusitada entre Putin e Xi Jinping

Microfone capta conversa inusitada entre Putin e Xi Jinping
Imagem - Brasileiro morto na guerra da Ucrânia enviou mensagem à esposa horas antes de emboscada: 'Não é uma despedida'

Brasileiro morto na guerra da Ucrânia enviou mensagem à esposa horas antes de emboscada: 'Não é uma despedida'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua