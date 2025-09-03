IMORTALIDADE

Microfone capta conversa inusitada entre Putin e Xi Jinping

Coreano Kim Jong-um acompanhava os dois

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:12

Putin, Xin e Kim Jong-un Crédito: Reprodução

Um microfone captou uma conversa inusitada entre Vladimir Putin e Xi Jinping durante o desfile militar realizado nesta quarta-feira (3), em Pequim. Em meio à solenidade, transmitida ao vivo pela emissora estatal CCTV, os dois líderes discutiram expectativa de vida, transplantes de órgãos e até a possibilidade da imortalidade.

“Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje em dia, aos 70 anos, você ainda é uma criança”, afirmou Putin, de 72 anos. O presidente russo acrescentou: “Os órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, chegando até mesmo a alcançar a imortalidade”.

Xi Jinping, também com 72 anos, respondeu dizendo que estudos indicam que humanos poderão chegar aos 150 anos ainda neste século. No diálogo, Putin falou em russo, Xi foi traduzido para o idioma e, paralelamente, um intérprete transmitia a fala em coreano para Kim Jong-un, que acompanhava a caminhada dos dois.

A cena ocorreu durante o desfile militar em memória aos 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. O evento reuniu milhares de soldados, exibiu caças, tanques e mísseis com capacidade nuclear e apresentou novos equipamentos, entre eles drones subaquáticos, helicópteros não tripulados e o chamado “robô lobo”, apontado por especialistas como um avanço em sustentação e resistência.

O encontro também teve peso político. Foi a primeira vez que Kim Jong-un participou de um evento internacional desse porte desde que assumiu a Coreia do Norte, em 2011. Depois da cerimônia, Putin se reuniu com o líder norte-coreano e agradeceu o apoio ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.