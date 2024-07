FUTURO

Elon Musk afirma que Tesla terá robôs humanoides trabalhando em fábrica já em 2025

Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou, em uma publicação no X, que a empresa contará com robôs humanoides já no ano que vem. Ainda segundo Musk, eles poderão ser vendidos para outras companhias no ano seguinte.