ELEIÇÕES EUA

Elon Musk vai doar cerca de US$ 45 milhões por mês para comitê pró-Trump

Outros milionários estão apoiando a campanha do ex-presidente

Elon Musk disse que planeja comprometer cerca de US$ 45 milhões por mês para um novo supercomitê de ação política que apoia a candidatura presidencial do ex-presidente Donald Trump, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.