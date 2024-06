RESPEITO

Em decisão histórica, Namíbia anula lei que criminalizava relações entre pessoas do mesmo sexo

Em decisão histórica, um tribunal da Namíbia anulou, nesta sexta-feira (21), uma lei herdada dos tempos coloniais que criminalizava as relações entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com os juízes responsáveis pela medida, “o crime de sodomia” e os “crimes sexuais contra natura” são inconstitucionais.

A iniciativa surge em um contexto de crescente intolerância contra os direitos das pessoas LGBTQIA+ em vários países do sul da África. Apenas alguns países do continente africano descriminalizaram as relações entre pessoas do mesmo sexo e a África do Sul é o único país do continente onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido.