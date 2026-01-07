Acesse sua conta
Empresário do Grupo Corona é morto após sequestro em viagem com a família

Nenhum suspeito foi identificado até o momento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:49

O empresário, proprietário do Grupo Corona, companhia especializada na produção de bebidas alcoólicas, foi encontrado morto após ter sido vítima de um sequestro. O corpo de José Adrián Corona Radillo foi localizado em uma cidade do interior do México.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, mesmo após a localização do corpo, não há suspeitos identificados. A notícia da morte do empresário foi divulgada pela Promotoria do Estado de Jalisco no dia 29 de dezembro do ano passado, dois dias após o sequestro.

José foi capturado durante uma viagem com a esposa e os filhos para a região de Puerto Vallarta. Apesar do rapto, a família foi poupada pelos sequestradores.

A empresa liderada por José tem sede em Tonaya, cidade localizada no estado de Jalisco, no México. O grupo é especializado na produção de bebidas destiladas, como tequila e mezcal.

