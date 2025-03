NORUEGA

Escândalo na realeza: filho da futura rainha é acusado de estupro e violência por cinco mulheres

Príncipe já foi preso duas vezes

A realeza da Noruega está no centro de um dos maiores escândalos de sua história, envolvendo Marius Borg Hoiby, 27, filho da princesa Mette-Marit, futura rainha do país. Ele é acusado por cinco mulheres de crimes como abuso sexual, violência física e psicológica, além de ameaças. As denúncias ganharam força após sua prisão em agosto do ano passado, quando ele admitiu ter agredido uma mulher, deixando-a com uma concussão. Durante a investigação, a polícia encontrou uma faca cravada na parede, um lustre quebrado e outros objetos destruídos no apartamento onde o incidente ocorreu. Vizinhos também relataram ter ouvido ameaças de Marius. >