Estudo aponta os nomes cientificamente 'mais bonitos do mundo'; confira

Listas incluem nomes como Gabriel, Lucas e Daniel, e Sofia, Natalia e Victoria

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 17:38

Bebê Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa da Universidade de Birmingham estudou a sonoridade de 400 nomes, e definiu os nomes masculinos e femininos mais bonitos do mundo em inglês. O estudo foi feito pelo pesquisador Bodo Winter, do Reino Unido, a partir de um pedido do site de maternidade My 1st Years.

No projeto, o professor de linguística cognitiva reuniu os 100 nomes mais populares de cada gênero no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, de acordo com dados da plataforma BabyCentre. Para tornar o estudo mundial, ele utilizou a ferramenta “toPhonetics” para traduzir os nomes, descartando aqueles sem possibilidade de tradução.

Além disso, Winter usou dados de um estudo que analisou reações emocionais a 37 mil palavras em cinco línguas diferentes. O levantamento, feito em 2018 na Universidade de Warwick, reuniu fonemas do inglês, espanhol, holandês, alemão e polonês, em uma análise científica de sonoridade.

Dentro desse universo, os nomes com maior número de fonemas bem recebidos formaram quatro listas de top 50 - os nomes mais bonitos nos Estados Unidos para homens, para mulheres, e em cada um dos gêneros no Reino Unido.

Pelo processo de tradução, muitos nomes comuns no Brasil integram as listas de língua inglesa, como Daniel, Gabriel, Lucas, Leo e Theo para os meninos, e Sofia, Isabella, Maria, Natalia e Victoria para as meninas. Ainda assim, as versões analisadas dos nomes são as pronunciadas em inglês, desconsiderando sotaques ou histórias envolvidas no nome, que podem impactar no efeito emotivo que ele evoca.

Para o pesquisador, essa generalização é uma “simplificação útil”, que homogeneiza nomes e fonemas para possibilitar um levantamento sólido. As listas dos Estados Unidos e do Reino Unido são muito próximas, com poucas diferenças entre si.

Top 50 nomes cientificamente bonitos para meninas nos EUA:

Sophia

Zoe Everly

Sophie Riley Ivy Paisley Willow Ellie Emily Evelyn Eva Elena Chloe Nova Penelope Lucy Lily Olivia Naomi Emma Natalie Sofia Eleanor Violet Bella Luna Ella Victoria Isabella

Maya Natalia Amelia Savannah Charlotte Stella Hazel Athena Maria

Autumn Kennedy Aurora Alice Aria Harper Serenity Nora Grace Elizabeth Hannah

Top 50 nomes cientificamente bonitos para meninos nos EUA: