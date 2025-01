IMIGRANTES

EUA e Colômbia fecham acordo sobre deportados, mas Trump mantém parte de sanções

Presidente colombiano reclamou das condições em que os imigrantes foram deportados

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou, em comunicado na madrugada desta segunda-feira (27, horário de Brasília), que o governo da Colômbia aceitou integralmente as condições do presidente Donald Trump e concordou em receber os imigrantes colombianos deportados dos Estados Unidos, sem qualquer "restrição ou demora". >

A decisão ocorre após a Colômbia ter anunciado, no domingo (26), a proibição da entrada de colombianos deportados pelos EUA. Em resposta, Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre os produtos colombianos vendidos aos Estados Unidos. Leavitt esclareceu que, embora as tarifas estejam "em reserva" e não sejam assinadas, Trump manterá restrições de visto para autoridades colombianas e implementará inspeções alfandegárias mais rigorosas em mercadorias do país até que o primeiro grupo de deportados seja retornado com sucesso.>