Explosão em loja no México deixa ao menos 23 mortos

Caso ocorreu na manhã de sábado (1º)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 09:50

Explosão em loja no México deixa ao menos 23 mortos
Explosão em loja no México deixa ao menos 23 mortos Crédito: Reprodução

Um incêndio seguido de explosão em uma loja de conveniência em Hermosillo, no noroeste do México, deixou ao menos 23 mortos, incluindo crianças, e feriu outras 12 pessoas, segundo autoridades estaduais. O caso ocorreu na manhã de sábado (1º), na região central da capital do estado de Sonora.

O governador Alfonso Durazo confirmou a ocorrência em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o procurador-geral de Sonora, Gustavo Salas Chávez, os feridos foram levados para seis hospitais da cidade.

Em entrevista, Salas Chávez afirmou que as investigações preliminares indicam que as mortes foram provocadas por inalação de gases tóxicos. “No momento, não há indícios que nos levem a presumir que o incêndio foi intencional”, disse, ressaltando que todas as linhas de investigação continuam abertas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo se espalhando rapidamente pela loja Waldo’s. Em um dos vídeos, um homem com queimaduras graves aparece caído no asfalto a poucos metros da entrada do estabelecimento.

