Faixa de Gaza: crescem as diferenças sobre o papel da liderança palestina no pós-guerra

Os Estados Unidos e os países europeus concordam com o que não querem

Um ponto de consenso emergente é que a Autoridade Palestina - da forma como opera e supervisiona a Cisjordânia - não está à altura do trabalho. Mas não há uma alternativa fácil.

Os Estados Unidos e os países europeus concordam com o que não querem. Eles rejeitam o deslocamento de palestinos de Gaza a longo prazo, a reocupação da área por Israel ou o retorno do Hamas de uma forma que ameace Israel.

Complicando a situação, alguns países árabes, como o Egito, que acreditam que o Hamas deve desempenhar um papel na política palestina - uma perspectiva à qual Israel e muitos países ocidentais se opõem. Os líderes árabes argumentam que, embora Israel possa destruir as capacidades militares do Hamas em Gaza, isso não eliminará o grupo como um movimento político, e os líderes do Hamas devem ser engajados para promover a estabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.