Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, é morto a tiros

O candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio foi morto a tiros após realizar um comício em Quito, capital do Equador, nesta quarta-feira, 9.



O político foi alvo de 15 tiros, sendo que três acertaram a cabeça. Villavicencio estava com seguranças, mas foi alvejado no tumulto causado após o fim do comício.