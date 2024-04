ESCONDIDO NO MÉXICO

Filhos de El Chapo capturam procurado pelo FBI e o entregam aos EUA como sinal de 'boa vontade'

Filhos do ex-barão do tráfico de drogas Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo, capturaram David DeWayne Young, um fugitivo procurado pelo FBI, e o entregaram como uma sinal de "boa vontade" com o governo dos EUA. As informações são do jornal Extra.