NOVO DOCUMENTÁRIO

Gabby Petito fez 'pedido de ajuda' a ex antes de ser assassinada pelo noivo

Ela contou para ele seu plano final para tentar escapar

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 08:12

Jackson e Gabby Petito Crédito: Reprodução

A morte de Gabby Petito, em 2021, chocou o mundo depois de uma busca pela jovem de 22 anos, que desapareceu durante uma viagem de van pelos EUA com o noivo, Brian Laurie. Agora, um novo documentário da Netflix traz informações novas sobre o caso, revelando inclusive que no dia em que a polícia acredita que ela foi morta, Gabby ligou para o ex-namorado. >

A produção, lançada essa semana na plataforma, traz entrevistas com pessoas próximas ao casal. Um deles foi Jackson, ex de Gabby, que contou que pouco antes do sumiço ela retomou contato com ele. Em 22 de agosto, Gabby enviou um SMS para o celular dele. "Oi, tenho certeza de que sou a última pessoa no planeta de quem você quer ouvir falar. Eu adoraria falar com você. Só estou sozinha até amanhã", dizia a mensagem. >

Jackson ligou para ela e os dois conversaram, contando sobre como estavam, e Gabby revelou que estava pensando em terminar com Brian, mas não sabia que "estratégia" iria adotar. No dia 28 de agosto, Gabby ligou para Jackson, mas ele estava no trabalho e não pode atender. Depois disso, a jovem parou de se comunicar e no início de setembro os pais reportaram o desaparecimento dela, dando início às buscas. >

"Eu acho que ela não sabia o que ele faria ou o que ele poderia fazer. Eu acho que ela queria escapar, mas não sabia como fazer isso. O fato de ela ter me procurado me disse, 'Ei, talvez ela se sinta segura conversando com você,' ou talvez ela sentisse que eu era a única pessoa que entenderia. Eu estava me certificando de que ela soubesse que deveria ter muito cuidado", disse Jackson na entrevista. >

O corpo de Gabby foi encontrado em 19 de setembro, em um parque no estado de Wyoming, com sinais de estrangulamento. Brian passou a ser considerado suspeito e dias depois se suicidou. >

A série trata de outros momentos da investigação e traz imagens e áudios dos procedimentos policiais. Um dos momentos cruciais foi a abordagem policial pouco antes de Gabby ser morta - trechos viralizaram na época do crime e agora a Netflix traz mais gravações. A van de Gabby e Brian foi parada depois de uma denúncia de que ele havia dado um murro nela. >

A decisão dos policiais foi por não prender Brian, preferindo separar os dois temporiamente. Gabby, em lágrimas e abalada, foi considerada a agressora no caso, já que o noivo tinha marcas de arranhões. Brian foi encaminhado para um hotel e ela foi deixada na van. O documentário mostra que nesse dia Gabby tirou uma selfie mostrando o rosto ferido - imagem que ela não encaminhou para ninguém. >

No início de setembro, Brian voltou sozinho para casa. Ele ficou na casa dos pais, que não colaboraram com a polícia e afirmaram que Brian e Gabby tinham brigado e ele havia deixado ela para trás. A van estava estacionada no quintal dos pais. >

No dia 13 de setembro, Brian também desapareceu. Ele foi achado morto um mês depois em um parque na Flórida. Ele deixou uma carta de despedida em que também assumia que matou Gabby, embora contasse uma versão não compatível com a investigação, alegando que tirou a vida da noiva "por piedade" porque ela estava sofrendo. >

Relembre o caso>

Gabby foi oficialmente declarada desaparecida em 11 de setembro de 2021, após cerca de 10 dias sem contato com os pais. O corpo dela foi localizado em 19 de setembro, com sinais de estrangulamento. Ela e Brian estavam viajando juntos pelo país em uma van e ele logo passou a ser considerado suspeito. >

Em 1º de setembro, Brian voltou sozinho para casa, onde encontrou sua família. Nem ele nem os parentes ajudaram na investigação. Ele saiu para uma trilha e desapareceu. >