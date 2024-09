DE VOLTA PRA CASA

Gato andou mais de mil quilômetros e emagreceu 6 quilos até voltar para casa após 2 meses

Uma mulher que viu Rayne Beau vagando pelas ruas da cidade no norte da Califórnia o alimentou e deu água até que o capturou em 3 de agosto e o levou para a instituição. No dia seguinte, o casal foi até Roseville e buscaram seu gato, que havia perdido 6 quilos.

"Eu realmente acredito que ele fez essa jornada por conta própria. As patas dele estavam muito machucadas. Ele perdeu 40% do peso corporal, tinha níveis de proteína muito baixos devido à nutrição inadequada. Então, ele não foi bem cuidado," disse Susanne Anguiano.

O casal ainda não sabe como seu gato chegou a Roseville, mas acredita que ele estava tentando voltar para casa. Eles entraram em contato com a mídia na esperança de preencher as lacunas. Benny Anguiano disse que, além de microchipar seus gatos, agora também colocaram dois deles com tags de rastreamento e Rayne Beau com um rastreador GPS.