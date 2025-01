POLÍTICA

González, candidato presidencial da oposição venezuelana, viajará pela América Latina e aos EUA

Ele tem dito que viajará à Venezuela para tomar posse como presidente

Durante uma entrevista coletiva, González disse que viajará no sábado para os EUA, onde espera conversar com o presidente do país, Joe Biden, após uma breve visita ao Uruguai para uma reunião com o presidente Luis Lacalle Pou. Ele também pretende visitar o Panamá e a República Dominicana. Hoje ele estava na Argentina, onde trabalhou como embaixador.