TECNOLOGIA

Google retoma personalização de IAs no Gemini para criar ‘assistente’ próprio

O anúncio foi feito no blog da empresa

Na última quarta-feira, 28, o Google incluiu duas novas ferramentas no Gemini, sua plataforma de inteligência artificial. Elas estão ligadas à personalização do modelo de IA e à geração de imagens. O anúncio foi feito no blog da empresa.