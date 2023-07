Governo da Bahia estuda adotar ponto facultativo nos jogos da Copa Feminina de Futebol

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Alô Alô Bahia apurou que o Governo do Estado está discutindo a ideia de adotar ponto facultativo durante os dias de jogos da seleção na Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2023, que inicia na próxima semana, dia 20 de julho e vai até o dia 20 de agosto.



Ainda não há uma definição. A informação sobre a discussão estar em andamento foi confirmada ao site pela Secretaria de Comunicação da Bahia e também pela Casa Civil.



A ministra do Esporte, a ex-voleibolista Ana Moser, havia manifestado interesse em tornar ponto facultativo no Brasil os dias de jogos da seleção feminina. A ideia da ministra é dar ao futebol feminino o mesmo tratamento dos jogos da seleção masculina.

Até o momento, o Rio Grande do Norte foi o único estado a aderir à ideia, na capital Natal. A proposta foi votada na Câmara de Vereadores da capital, que aprovou, em março, uma resolução que dá ponto facultativo aos servidores nos horários de jogos da Copa Feminina. Segundo o órgão, a medida visa equidade de gênero no esporte.

Até o momento, nada foi decidido no âmbito federal e nem no estadual. A princípio, o Brasil tem três datas já definidas de jogos, mas, se a medida for para a frente, o país pode ter até sete pontos facultativos, entre julho e agosto, a depender do desempenho da seleção ao longo da competição. Na primeira fase, as mulheres do Brasil enfrentam França, Jamaica e Panamá.

Esta será a 9º Copa do Mundo Feminina de Futebol. Ao todo, 32 seleções disputam o torneio durante 30 dias de jogos. O evento mundial marca a despedida da alagoana Marta Vieira da Silva, a maior jogadora da história do futebol feminino.

Confira o calendário dos jogos da Copa do Mundo Feminina na fase de grupos:

24/07/2023 - Segunda-feira, às 8h: Brasil x Panamá - Adelaide (Austrália);

29/07/2023 - Sábado, às 7h: - Brasil x França - Brisbane (Austrália);

02/08/2023 Quarta-feira, às 7h: - Brasil x Jamaica - Melbourne (Austrália).

Relembre como foi em 2022

Na Copa do Mundo FIFA de Futebol Masculino 2022, o Governo da Bahia decretou alterações no expediente nas repartições públicas estaduais. O governador Rui Costa assinou a medida orientando que, nos dias que as partidas iniciassem às 13h, o expediente seria até às 12h. Já nos dias que as partidas iniciavam às 16h, o expediente encerraria às 15h.

A medida pode ser inédita na Bahia?