TEMPESTADE

Governo dos EUA paralisa produção de 24% do petróleo do Golfo do México por risco de furacão

Como prevenção, 35% da tripulação de plataformas de extração de petróleo no Golfo do México já foi evacuada

Estadão

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 23:07

O Escritório de Segurança e Fiscalização Ambiental dos Estados Unidos (BSEE, na sigla em inglês) ativou nesta terça-feira, 10, uma equipe de resposta a furacões para se preparar para a possível evolução da tempestade tropical Francine para um furacão, conforme o fenômeno se aproxima de solo americano e deixa o México.

Como prevenção, 35% da tripulação de plataformas de extração de petróleo no Golfo do México já foi evacuada da região, o que paralisou cerca de 24% da extração petrolífera no golfo.