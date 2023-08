Heineken vende operações na Rússia por 1 euro

A Heineken vendeu todas as suas operações na Rússia. Em anúncio feito nesta sexta-feira (15), a empresa confirmou que repassou suas ações para o grupo Arnest, que pagou o equivalente a um euro.



Heineken arcará com prejuízo de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) com a transação. A marca vinha tentando deixar o país desde março de 2022, pouco depois da guerra na Ucrânia.



A Heineken já não é vendida em solo russo desde o ano passado. Além dela, outra cervejaria holandesa, a Amstel, também terá produção interrompida no país de Putin.