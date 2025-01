'BLUE MONDAY'

Hoje: por que esta segunda é considerada o dia mais triste do ano?

Veja dicas para driblar a melancolia da data

Hoje, segunda (20), é marcada como a “Blue Monday”, considerado o dia mais triste do ano. O conceito foi criado pelo psicólogo Cliff Arnall, ex-acadêmico da Universidade de Cardiff, no País de Gales, em 2005. Ele formulou uma equação que leva em conta diversos fatores como dívidas de final de ano, o calor excessivo, o retorno ao trabalho e às aulas, o fracasso nas resoluções de Ano Novo, além do dia da semana, para identificar o período mais deprimente.