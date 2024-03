INFECÇÃO

Homem entra em coma após tentar retirar pelo encravado de virilha

O paciente foi diagnosticado com sepse como resultado de infecção

Um americano entrou em coma após desenvolver uma infecção sanguínea mortal por tentar remover um pelo encravado de uma das virilhas. As informações são do jornal Extra.

Steven, cujo sobrenome e idade não foram revelados, foi diagnosticado com sepse como resultado da infecção, no fim de 2022, contou a sua irmã, Michelle.

A sepse é uma reação extrema do sistema imunológico do corpo a uma infecção. Apelidado de "assassino silencioso", pode desencadear rapidamente uma série de complicações potencialmente fatais, incluindo falência de órgãos e, se não for tratada a tempo, morte.