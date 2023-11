espaço

Hubble e James Webb estudam galáxia ‘árvore de Natal’

A imagem combina luz visível e infravermelha para montar uma das imagens mais abrangentes do universo já obtidas. Por trás da bela imagem, está o objetivo de procurar objetos que variassem no brilho observado ao longo do tempo, conhecidos como transientes. Para isso, a equipe de pesquisa combinou três épocas de observações, cada uma com semanas de intervalo, com uma quarta época de outro times de cientistas, o Canadian NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS).