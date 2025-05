DESAFIO FITNESS

Atleta de 24 anos morre durante competição de corrida

Nayeli Clemente passou mal durante os Jogos de Cholula, no México

A atleta e fisioterapeuta Nayeli Clemente, de 24 anos, morreu após desmaiar em uma prova de resistência de alta intensidade sob um calor de 36°C em San Andrés, no México. No evento Team Pyramid Run (Corrida da Pirâmide em Equipe, em português), os competidores são desafiados a correr distâncias cada vez maiores. >

A jovem sofreu um derrame, no dia 2 de maio, segundo informou seu irmão ao portal E! News. Os organizadores do evento confirmaram a morte de Nayeli Clemente em um comunicado enviado ao Daily Mail, na sexta-feira (9). "Ela foi tratada pela equipe médica do evento e transportada com vida para um hospital particular, onde infelizmente faleceu no dia seguinte", disseram. >