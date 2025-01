TRAGÉDIA

Incêndio em hotel de estação de esqui deixa 66 mortos na Turquia

Dois dos mortos pularam do prédio em pânico, e algumas vítimas tentaram descer do hotel usando lençóis e cobertore

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 10:10

Incêndio na Turquia Crédito: Reprodução/TV Globo

Um incêndio em um hotel localizado em uma estação de esqui no noroeste da Turquia resultou na morte de 66 pessoas e deixou 51 feridos, segundo autoridades locais.

O fogo teve início por volta das 3h30 (horário local), em um restaurante localizado no quarto andar de um hotel de 11 andares na estação de esqui Kartalkaya, em Bolu. No momento do incêndio, havia 234 hóspedes no local. Imagens de televisão mostraram as chamas consumindo o telhado e os andares superiores do edifício, enquanto ao menos 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias foram enviados para o local.

Dois dos mortos pularam do prédio em pânico, e algumas vítimas tentaram descer do hotel usando lençóis e cobertores, conforme relatado por autoridades. Necmi Kepcetutan, instrutor de esqui do hotel, contou à mídia que ajudou cerca de 20 hóspedes a escapar, após ser acordado pelo fogo e correr para fora do edifício. Ele também mencionou que a fumaça densa dificultou a evacuação, tornando as saídas de emergência difíceis de serem localizadas.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas uma investigação foi aberta, com seis promotores sendo designados para liderar o processo. Uma possível causa que está sendo considerada é o revestimento de madeira na parte externa do hotel, que pode ter facilitado a propagação das chamas. Além disso, o formato do edifício, projetado como um chalé, e sua localização em uma encosta íngreme dificultaram os esforços para conter o incêndio.

Por precaução, outros hotéis da estação foram evacuados e seus hóspedes realocados para acomodações na região de Bolu. A tragédia no hotel de Kartalkaya ocorreu durante o recesso escolar, um período de alta demanda nos hotéis da região, o que agravou ainda mais a situação.