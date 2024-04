INTERNACIONAL

Irã: porta-voz diz que governo tomará medidas contra ataque israelense a consulado

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanaani, disse hoje que "o regime sionista será responsabilizado" pela ofensiva contra um consulado do Irã na cidade de Damasco, na Síria. O porta-voz disse ainda que o governo do Irã tomará medidas em resposta ao ataque e vai decidir como punir o agressor.