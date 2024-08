ORIENTE MÉDIO

Israel: Netanyahu diz que ataque contra Hezbollah não é 'fim da história'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque do exército israelense contra o grupo terrorista libanês Hezbollah neste domingo marcou "um passo no caminho" para mudar a situação ao longo da fronteira.

"O que aconteceu hoje não é o fim da história. O Hezbollah tentou atacar o Estado de Israel com foguetes e prejudicar nossos cidadãos com o objetivo estratégico no centro do país", disse Netanyahu, em vídeo transmitido no sistema televisivo.