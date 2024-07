FRONTEIRA DE GUERRA

Israel ordena evacuação de parte de zona humanitária da Faixa de Gaza

As forças israelenses ordenaram nesta segunda-feira, 22, a evacuação de parte de uma área da Faixa de Gaza que foi designada como zona humanitária. Os militares informaram que vão iniciar uma operação contra membros do Hamas que se infiltraram na área, que é utilizada para lançar foguetes contra Israel. O território designado para evacuação inclui a parte leste da zona humanitária de Muwasi, no sul da Faixa de Gaza.